У Вознесенську вже два роки не можуть знести будинок, зруйнований ракетним ударом: не всі мешканці отримали компенсацію

Вигляд багатоповерхівки у Вознесенську через 2 роки після удару. Фото: «МикВісті»

У Вознесенську не можуть другий рік поспіль демонтувати зруйнований будинок через відмову жителів отримувати сертифікати на компенсацію житла.

Про це повідомляється у статті «МикВісті»: «Зруйнований будинок у Вознесенську: чому демонтаж затягується?».

20 серпня 2022 року ракета влучила в п’ятиповерхівку на вулиці Котляревського, 39, поранивши дев’ять осіб. Експертна комісія встановила, що 60% конструкцій серйозно пошкоджені, тому будівлю потрібно знести. Незважаючи на висновки фахівців роботи досі не розпочато.

Мер Вознесенська Євген Величко зазначає, що чотири родини досі не отримали виплати, і без їхньої згоди демонтаж неможливий.

— Ми не можемо подати будинок на демонтаж, поки ми не вирішимо питання з іншими мешканцями. Або мають відбутися загальні збори, на яких вони мають показати, що вони не заперечують розбір будинку, — сказав він.

Попри те, що 21 родина з 27 отримала компенсаційні сертифікати, лише п’ять сімей придбати нове житло.

Міська влада оцінює вартість демонтажу попередньо в півтора мільйона гривень, але відсутність фінансування ускладнює процес.

— Окрім витрат на знесення, додаткові кошти підуть на переробку будівельних відходів, що ще більше збільшує загальну вартість робіт, — пояснює Євген Величко.

За словами мера Євгена Величко, навіть після знесення будинку питання подальшого використання ділянки залишається відкритим. За генеральним планом міста, ця територія призначена для житлової забудови. Однак для того, щоб почати будівництво іншого обʼєкту, необхідно розробити детальний план території, що вартуватиме близько 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що за час роботи програми «єВідновлення» 6 тисяч 582 мешканця Миколаївщини подали заявки на отримання компенсацій за зруйноване житло внаслідок ворожої агресії РФ проти України.