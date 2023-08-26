На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.

Про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.

Нагадаємо, що чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.