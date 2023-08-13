Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.
Про це пише «Українська правда».
Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу — за повідомленнями місцевих ЗМІ — між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей — двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина — вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
— Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було. Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству, — повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.
За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п’ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Нагадаємо, що 10 серпня приблизно о 15:15 на перетині вулиць Велика Морська та Маріупольська у Миколаєві, 26-річний керманич Volkswagen Transporter, за попередніми даними, рухаючись на забороняючий сигнал світлофору в’їхав в «Таврію». У ДТП постраждали шестеро людей, в тому числі троє дітей.
Військовому, який був за кермом Volkswagen Transporter, оголосили підозру.
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Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса з польськими номерами в Австрії.
Про це пише «Українська правда».
Трагічна аварія сталася близько 7 ранку в суботу — за повідомленнями місцевих ЗМІ — між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.
Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.
Внаслідок інциденту загинуло четверо людей — двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина — вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
— Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було. Наші консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству, — повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.
За словами речника Червоного Хреста, у рятувальній операції брали участь п’ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Нагадаємо, що 10 серпня приблизно о 15:15 на перетині вулиць Велика Морська та Маріупольська у Миколаєві, 26-річний керманич Volkswagen Transporter, за попередніми даними, рухаючись на забороняючий сигнал світлофору в’їхав в «Таврію». У ДТП постраждали шестеро людей, в тому числі троє дітей.
Військовому, який був за кермом Volkswagen Transporter, оголосили підозру.