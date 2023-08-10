Сьогодні вдень, 10 серпня, в Миколаєві військовий, рухаючись на великій швидкості на автомобілі Volkswagen по вулиці Велика Морська на полосі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію».

Про це «НикВести» розповіли свідки аварії.

Як кажуть очевидці, зі сторони Соборної в бік Садової стояло велике скупчення автівок. В це момент Volkswagen, їдучи полосою для громадського транспорту, спочатку мало не збив жінку, яка проходила дорогу, а потім врізався в «Таврію».

— Volkswagen летів на всіх парах, — кажуть свідки.

В середині легкового авто були двоє дітей — хлопчик та дівчинка близько 7 та 4 років. Остання в момент зіткнення вилетіла з машини на дорогу під ноги пішоходам. Наразі стан дитини невідомий.

На місці працюють медики та співробітники поліції.