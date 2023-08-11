Військовому, який вдень 10 серпня спричинив ДТП у Миколаєві, в якому постраждали шестеро людей, в тому числі троє дітей, оголосили підозру.

Про це повідомили в ГУНП Миколаївської області.

Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі. Потерпілі, нині перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, що 10 серпня приблизно о 15:15 на перетині вулиць Велика Морська та Маріупольська, 26-річний керманич Volkswagen Transporter, за попередніми даними, рухаючись на забороняючий сигнал світлофору в’їхав в «Таврію».

В поліції уточнили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали водій та дві пасажирки легковика, а також троє дітей 2-х, 8-ти та 12-ти років.

Нині слідчі слідчого управління поліції за узгодженням із Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері повідомили водієві Volkswagen Transporter про підозру у вчинені злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження»).

Нагадаємо, що вдень 10 серпня на трасі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеської громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей.