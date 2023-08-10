Вдень 10 серпня на трасі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» неподалік села Михайлівка Новоодеської громади сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Миколаївській області.

Аварія сталася о 13:20 за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner.

Внаслідок зіткнення автівок загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись 093-714-45-20 або 102.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 10 серпня, в Миколаєві військовий, рухаючись на великій швидкості на автомобілі Volkswagen по вулиці Велика Морська на полосі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію». В середині легкового авто були двоє дітей — хлопчик та дівчинка близько 7 та 4 років. Остання в момент зіткнення вилетіла з машини на дорогу під ноги пішоходам. Наразі стан дитини невідомий.