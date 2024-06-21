У Миколаївській області правоохоронці днями затримали двох чоловіків, які займались виготовленням фальшивих довідок про непридатність до військової служби.

Про це під час наради щодо мобілізації в області в четвер, 20 червня, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Підозрювані виготовляли довідки за значну грошову винагороду. Їх було затримано співробітниками Служби безпеки України та Національної поліції.

Нарада щодо мобілізації в Миколаївській області, фото: Миколаївська ОВА Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: Миколаївська ОВА Керівники Миколаївської обласної прокуратури та УСБУ в Миколаївській області, фото: Миколаївська ОВА

— Віталій Кім подякував правоохоронцям за роботу та зазначив, що за участь у подібних махінаціях відповідальність понесе кожен залучений, — повідомляє пресслужба військової адміністрації.

Нагадаємо, в березні 2024 року на Миколаївщині викрили чергову схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Виявилось, що до злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

«Схеми» з довідками для ухилянтів на Миколаївщині

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

Наприкінці 2023 року «НикВести» писали, що в ДБР не змогли сказати, чи оголосили підозру очільнику психлікарні, якого підозрюють в «організації» оформлення підробних медичних довідок.