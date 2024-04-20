У мережі поширювалася інформація про приналежність до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу двох чоловіків, що вбили поліцейського на Вінниччині. У бригаді спростували це.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Там заявили, що зловмисники не є військовослужбовцями 28 ОМБР а також закликали не поширювати неправдиву інформацію.

11:47 в МВС назвали імʼя загиблого поліцейського — Максим Зарецький. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

— Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.