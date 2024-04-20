У Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Про це повідомили в Управлінні Нацполіції області.

Близько 2 години ночі зупинили автівку для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув загинув 20-річний поліцейський, а його напарник — поранений.

Авто правоохоронців, фото: ГУНП Вінницької області Авто правоохоронців, фото: ГУНП Вінницької області

Наразі у межах Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах ширилися відео з камер спостереження однієї з автозаправних станцій, де видно обличчя та машину обох ймовірних зловмисників. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.