У Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
Про це повідомили в Управлінні Нацполіції області.
Близько 2 години ночі зупинили автівку для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув загинув 20-річний поліцейський, а його напарник — поранений.
Наразі у межах Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах ширилися відео з камер спостереження однієї з автозаправних станцій, де видно обличчя та машину обох ймовірних зловмисників. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що виправдання цьому злочину немає і не може бути, а стрільців необхідно знайти та затримати, аби вони відповіли «за всією суворістю Закону».
Нагадаємо, раніше у Миколаївській області водій, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, побив патрульного під час складання протоколу.
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У Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
Про це повідомили в Управлінні Нацполіції області.
Близько 2 години ночі зупинили автівку для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув загинув 20-річний поліцейський, а його напарник — поранений.
Наразі у межах Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах ширилися відео з камер спостереження однієї з автозаправних станцій, де видно обличчя та машину обох ймовірних зловмисників. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що виправдання цьому злочину немає і не може бути, а стрільців необхідно знайти та затримати, аби вони відповіли «за всією суворістю Закону».
Нагадаємо, раніше у Миколаївській області водій, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, побив патрульного під час складання протоколу.