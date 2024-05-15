ДБР розслідує загибель курсанта Одеської військової академії / Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування через загибель курсанта Одеської військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства трагедія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант другого курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також завадив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Зазначається, що слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (частина 4 статті 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті під час уроку фізкультури помер учень 10 класу.