В Ужгороді під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. Ілюстративне фото: Depositphotos/zigicdrazen

Сьогодні, 7 березня, в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті під час уроку фізкультури помер учень 10 класу.

Про це повідомила речниця нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан у коментарі Суспільному.

За її словами, під час уроку фізкультури в одній зі шкіл обласного центру 10-класнику стало погано і він втратив свідомість. Працівники освітнього закладу одразу викликали екстрену медичну допомогу. Протягом кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, однак хлопець помер.

«Наразі у навчальному закладі проводяться слідчі дії. Працівники поліції встановлюють детальні обставини події. Відомості за даним фактом буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначать судово-медичну експертизу, яка вкаже на причину смерті підлітка», — додала Ганна Дан.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.