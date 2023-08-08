Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Найближче засідання з цього питання заплановане на 15 серпня, повідомив він у коментарі кореспонденту «НикВести».

За словами Віталія Кіма, має вирішитися «юридичне питання» відкриття шкіл, яке стосується близькості розташування Миколаєва до зони бойових дій.

— Тут треба трохи законодавчі зміни. Ми готуємо укриття для роботи шкіл офлайн і паралельно працюємо над юридичним питанням. Ми хочемо, щоб діти навчалися онлайн, і я особисто. Але я не хочу, щоб хтось сів за грати і загинула дитина. Тому ми балансуємо й хочемо вирішити це питання. Ми робимо укриття, але маємо розуміти, що керівник дитячого садка не має сісти у тюрму, якщо не дай Боже щось трапиться, — сказав він.

Очільник ОВА також акцентував увагу, що ворог обстрілює навчальні заклади вдень: «Я хочу, щоб юридично це було прозоро, тому що у нас останнім часом є денні прильоти, зокрема у заклади освіти. Це дуже важлива річ. Через те, що ми знаходимося безпосередньо близько, ми не встигнемо відреагувати навіть на швидко оголошену повітряну тривогу. В цьому є проблема».

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ONLINE.UA очільник ОВА Віталій Кім закликав миколаївців повертатися у місто.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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