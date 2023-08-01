Видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Мета збору — відновити для дітей доступ до офлайн-навчання, каже журналістка «УП.Життя» Діана Кречетова в статті «Я хочу ходити до школи». Як Росія відібрала, а нам — повернути офлайн-освіту миколаївським дітям».

На облаштування укриття необхідно 4 мільйони гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт підвалу школи під бомбосховище, що відповідатиме вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

— Бажання романтизувати Миколаїв як починається, так і закінчується десь у центрі міста, що з його бруківкою та фігурною балюстрадою на балконах нагадує чи то Львів, чи то Одесу. А вже за пару кілометрів – «денацифіковані» росіянами школи. Якби не Google Maps, ідентифікувати їх можна було б лише за залишками спортзалу, бібліотек, порожніх місць на стінах від дошок оголошень, — пише журналістка.

Директор ліцею Дмитро Васильков розповів, що за кордоном нині перебувають 25% учнів ліцею. Періодично діти повертаються з питанням, чи буде очне навчання, в разі якого вони б лишились в місті. Батьки дітей і самі учні в розмові з журналісткою також кажуть, що втомились від дистанційного формату.

Підвальне приміщення навчального закладу можна облаштувати під бомбосховище (раніше у це був тир). За словами директора, наразі у 15% приміщення зробили косметичний ремонт. Тепер ліцею потрібно 4 мільйони гривень, аби створити безпечний простір для навчання і комфортного перебування сотень дітей на решті території. Загальна площа укриття – близько 400 квадратних метрів.

В рамках кампанії «До школи знов» до допомоги підлючився фонд savED, співзасновниця якого ексміністерка освіти і науки Ганни Новосад розповіла, що нині підвальне приміщення ліцею потребує капітального ремонту.

— Тут необхідно зробити все: підлогу, стіни, вентиляцію, гідроізоляцію, тому що велика частина укриття протікає. Ми хочемо зробити з цього приміщення максимально комфортний, затишний і безпечний освітній простір, де можна не просто пересидіти тривогу, а й продовжити навчання і навіть проводити позашкільні активності. Частину цього укриття нам вдалося зробити на ті невеликі кошти, що були, — розповідає Ганна Новосад.

За наявності безпечного укриття у ліцеї зможуть у дві зміни навчатися 3 тисячі дітей, зокрема й діти ВПО.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX

Номер картки банки:

5375 4112 0721 7238

Додаткові посилання на збір:

https://pay.fondy.eu/s/6HgD