Миколаївські школи з 1 вересня можуть продовжити навчання в онлайн-форматі.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».

— Питання ще не вирішене. Воно має вирішуватися на найвищому рівні. Ми ще досі не оголошували про початок освітнього процесу в режимі офлайн. Моя думка і моє бажання: треба запустити дітей до шкіл й навчатися в одну або дві зміни. Тому що діти мають спілкуватися один з одним і отримувати знання з учителем, а не в онлайні, де вони можуть переключитися на інше вікно й грати в якусь гру, — каже Олександр Сєнкевич.

Можливе рішення про продовження навчання онлайн повʼязане з безпековою ситуацією у Миколаєві, оскільки місто й досі залишається у зоні ураження балістики, додав мер.

— Але у будь-якому разі безпека на першому місці. Сьогодні Миколаїв залишається у зоні ураження балістичних снарядів, які важко збивати нашій ППО. Останні прильоти по центру міста показали, що розміщувати дітей у закладах небезпечно. Одне питання, коли десь там піднявся Ту (російський бомбардувальний ракетоносій, — прим.), ми оголосили тривогу і за годину сховали дітей, а інше питання — коли з Херсонськох області запустили по нам і, як ми памʼятаємо, спочатку вибух, а потім тривога, — сказав міський голова.

Він додав, що питання відкриття шкіл відбуватиметься в «оперативному порядку»: «Якщо ситуація зміниться 1 жовтня, то ми почнемо з 1 жовтня. Це не означає, що з 1 вересня й до кінця року ми будемо навчатися онлайн, якщо таке рішення буде прийнято».

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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