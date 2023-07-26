У Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома.

Про це стало відомо на засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради у середу, 26 липня.

Керівняця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко зазначила, що з 68 закладів середньої освіти міста 17 взагалі не мають підвалів. Ремонту підлягають підвали у 38 ліцеях та гімназіях. У 20 навчальних закладах вже проводять ремонтні роботи.

— По ситуації, яку видно зараз, на перше вересня ми зможемо відкрити в офлайн режимі від 10 до 13 закладів загальної середньої освіти, — зазначила вона.

Також Ганна Личко пояснила, що в одному класі школи діти не зможуть навчатися і онлайн і офлайн. Це питання може бути вирішено, якщо в школі є два, або три паралельні класи. Тоді, наприклад, два класи зможуть ходити до школи, а один навчатися вдома. Також батьки матимуть можливість перевести дітей в іншу школу, яка працює онлайн.

— Якщо буде велика кількість дітей у цій школі, то тим, хто захоче навчатися онлайн, їм буде запропоновано перейти до іншого закладу освіти. Тому що педагогічні колективи сформовано, у них була певна мережа і у ним повинно бути своє певне навантаження. Тобто у нас інші процедури, ми з керівниками закладів це обговорювати. У серпні буде більше інформації, коли ми зберемо дані по бажаючим навчатися онлайн і офлай, — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Управління освіти Миколаївської міської ради провело моніторинг серед школярів і зʼясувало, що 65% з них бажають навчатися очно.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.

До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.

Нагадаємо, що з 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання. «НикВести» вирішили дізнатися, яка ситуація з підготовкою до нового навчального року у Миколаєві, скільки навчальних закладів може працювати та за яких умов, чи готові діти повертатися за парти.