Управління освіти Миколаївської міської ради відремонтує укриття в школі №23 за 2,2 мільйони гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Підрядник повинен буде протягом трьох місяців виконати роботи з облаштування підлоги (улаштування бетонного фундаменту, ганку з вхідною площадкою, керамічної плитки та плінтуса), стелі (підготовчі роботи, ремонт стелі та встановлення козирків), стін (підготовчі роботи, вирівнювання поверхні та фарбування), а також відремонтувати санвузол та встановити там умивальники й унітази, облаштувати електроосвітлення та вентиляцію.
Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 15 червня.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.
До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.
Управління освіти Миколаївської міської ради відремонтує укриття в школі №23 за 2,2 мільйони гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Підрядник повинен буде протягом трьох місяців виконати роботи з облаштування підлоги (улаштування бетонного фундаменту, ганку з вхідною площадкою, керамічної плитки та плінтуса), стелі (підготовчі роботи, ремонт стелі та встановлення козирків), стін (підготовчі роботи, вирівнювання поверхні та фарбування), а також відремонтувати санвузол та встановити там умивальники й унітази, облаштувати електроосвітлення та вентиляцію.
Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 15 червня.
Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.
До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.