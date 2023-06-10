Нове укриття в місті Ірпінь

Управління освіти Миколаївської міської ради відремонтує укриття в школі №23 за 2,2 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Підрядник повинен буде протягом трьох місяців виконати роботи з облаштування підлоги (улаштування бетонного фундаменту, ганку з вхідною площадкою, керамічної плитки та плінтуса), стелі (підготовчі роботи, ремонт стелі та встановлення козирків), стін (підготовчі роботи, вирівнювання поверхні та фарбування), а також відремонтувати санвузол та встановити там умивальники й унітази, облаштувати електроосвітлення та вентиляцію.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 15 червня.

Нагадаємо, в уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область мала отримати 102 мільйона гривень, однак натомість цих коштів не буде.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що в області навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені.

До цього повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Водночас під укриття переобладнають підвальні приміщення 38 миколаївських шкіл, але до початку нового навчального року запрацюють не всі.