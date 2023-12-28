У Миколаєві комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Члени комісії, до якої входять представники ДСНС, Держпродспоживслужби, відділу превенції, управління охорони здоров’я, управління цивільного захисту та представники управління освіти, оглянувши приміщення в семи закладах середньої освіти рекомендували їх до використання як найпростіше укриття персоналу і учнів/вихованців.

«В укриттях є все необхідне для безпечного перебування учнів/вихованців – сучасна система вентиляції, резервне освітлення на випадок відключення електроенергії. Приміщення мають два окремі входи з різних боків. Облаштована сучасна протипожежна система. Крім того, встановлено систему очистки води, бак з технічною водою та санвузли. Є куточки для медпункту», – зазначено в повідомлені.

Варто зазначити, що у Миколаєві комісія рекомендувала вже 24 укриття в закладах освіти, з них – 16 у закладах дошкільної освіти, 8 – у закладах загальної середньої освіти.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Як відомо, в Миколаєві в очному режимі працюють вже 15 дитячих садочків, там навчаються більше трьох тисяч дітей.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Крім того, у 2022 році внаслідок військових подій та відсутності достатньої кількості дітей у Миколаївській області припинили свою роботу 16 дитячих садків.

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