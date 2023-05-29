Тривалий час через близькість до лінії фронту та щоденні ворожі обстріли у Миколаєві не працювали дитячі садочки. Тільки після звільнення Херсона влада міста заговорила про можливе відновлення їх роботи. Однак обов'язковою умовою цьому стала наявність в дитсадках укриттів, де діти змогли б перебувати під час ракетної небезпеки. Оскільки жоден дитячий садок до повномасштабного вторгнення укриттів не мав, влада почала працювати над їх облаштуванням.

Скільки укриттів планують облаштувати у 2023 році, які умови очікують там на дітей та коли, зрештою, дитсадки відновлять роботу – читайте у статті «НикВести».

Російськими обстрілами пошкоджено понад половину дитсадків міста

До звільнення Херсона російська армія майже щодня обстрілювала Миколаїв з різних видів озброєння. За цей час окупанти встигли пошкодити 38 дитсадків з 74. Останній – вже після звільнення правобережної Херсонщини, під час ракетного удару по Миколаєву у ніч проти 27 квітня 2023 року.

Пошкоджений дитсадок після обстрілу Миколаєва в ніч проти 27 квітня 2023 року

У постраждалих дитсадках вибито вікна та двері, пошкоджені дахи, зруйновані стіни, паркани, дитячі альтанки та ігрові споруди. На щастя, повністю знищених закладів дошкільної освіти немає. Орієнтовна сума збитків наразі складає 46 мільйонів 486 тисяч 780 гривень, повідомили «НикВести» в управлінні освіти Миколаївської міської ради у відповідь на інформаційний запит.

Відновлювати пошкоджені дитсадки планують коштом міського бюджету. Вже виділено понад 7 мільйонів гривень, каже керівниця міського управління освіти Ганна Личко. Водночас, зазначає вона, у відновленні допомагають й міжнародні організації: Save the Children, ЮНІСЕФ, Міжнародна організація з міграції IOM Ukraine та Фонд Уоренна Баффета.

20 мільйонів гривень з бюджету Миколаєва – на облаштування укриттів

«На жаль, раніше ніхто не думав, що буде війна. На укриття фактично не звертали уваги, але зараз є певні вимоги, приміщення мають їм відповідати», – каже заступник мера міста Анатолій Петров.

Робота над облаштуванням укриттів почалася з обстеження дитсадків. Як виявилося, каже заступник мера, не в кожному закладі можна облаштувати сховище: таку можливість мають лише 27 з 74 дитсадків.

«Ще в 32 їх треба будувати з нуля. Управління освіти займається цим питанням, і вже проводять поточні ремонти укриттів в садочках», – каже заступник міського голови про поточний стан справ.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров

Наразі планують облаштувати укриття у 20 дитсадках міста, кажуть в міському управлінні освіти. На ці потреби з бюджету Миколаєва виділили понад 20 мільйонів гривень. Облаштовуватимуть їх згідно з чіткими вимогами: вони будуть забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, двома евакуаційними виходами, примусовою або природною вентиляцією. Також там проведуть оздоблювальні роботи.

Облаштування укриття в одному з дитсадків Миколаєва, травень 2023 року

Такі умови дозволять дітям перебувати в укритті навіть тривалий час, запевняє директорка одного з дитсадків міста Тетяна Гераніна.

«Там будуть стояти ліжечка, столи, килимки, іграшки, а також шафа с контейнерами для посуду. Будуть конвектори та примусова вентиляція», – зазначає директорка і додає, що укриття розраховане на перебування в ньому 200 дітей. Всього у закладі, каже вона, навчатимуться діти з трьох дитсадків міста.

З червня працюватимуть по два дитсадки в кожному районі міста

На відкриття міських садочків чекають й батьки дітей. Адже це, зокрема , можливість працювати та фінансово забезпечувати сімʼю, каже батько трирічного Владислава Віталій Васильєв.

«Я працюю, жінка почала працювати. Треба підтримувати фінансовий стан. А для цього потрібно, щоб дитина була зайнята ділом», – каже він.

До цього його дружина та син перебували в Івано-Франківську, в листопаді 2022 року повернулися до Миколаєва: «Там проблем з тим, щоб дитину чимось зайняти,не було зовсім. Оскільки в Івано-Франківську працює все: парки, майданчики, центри розвитку, приватні і державні садочки».

Після повернення родина почала шукати приватні садочки та центри розвитку дітей, каже чоловік.

«Ми планували віддавати сина до садочка десь з двох років. Повернулися до Миколаєва, всі міські садочки не працюють, а приватні повністю заповнені через великий попит. Вартість там від 7 до 10 тисяч гривень на місяць –деякі з харчуванням, деякі з власним харчуванням», – ділиться Віталій Васильєв.

Станом на тепер, каже він, до родини не надходило ніяких запитів на підтвердження перебування дитини в Миколаєві та повідомлень щодо відкриття дитсадків: «Вже травень, а управління освіти Миколаївської міської ради не веде ніякого діалогу з батьками».

Однак родина вже зараз готова віддавати дитину до дитячого садочку. Ракетних загроз, каже Віталій Васильєв, вони не бояться, оскільки за час війни навчилися оцінювати ситуацію та розуміти, в який момент дитину краще забрати з закладу.

«Ми ж миколаївці, потроху звикаємо. Коли звучить повітряна тривога, дивимося Telegram-канали, розуміючи звідки, куди і що летить, як на це реагувати. Потрібно чи ні забирати дитину», – ділиться він.

Проте чекати на відкриття усіх дитсадків з укриттями одночасно не варто, адже цей процес буде поступовим, розповідає заступник мера Анатолій Петров. Для початку, до 1 червня планується відкрити по два таких заклади в кожному районі міста.

«А далі, по завершенню робіт в інших, будемо продовжувати відкривати до 1 вересня», – додає він.

Рішення про відкриття дитячих садочків з облаштованими укриттями 24 травня ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Працювати зможуть лише ті заклади, які після усіх робіт пройшли обстеження комісії, до складу якої входять співробітники профільних управлінь та департаментів міської ради, ДСНС, поліції, а також Держпродспоживслужби. Після обстеження заклад має отримати акт, який фактично є дозволом використовувати облаштоване приміщення як укриття.

Проте у дитсадках уже очікують відкриття і готуються, каже директор закладу Тетяна Гераніна: «Ми вже почали наводити лад у приміщеннях: миємо вікна, прибираємо територію, вихователі вже готують для дітлахів багато творчих та креативних завдань».

Директорка миколаївського дитсадка Тетяна Гераніна

Водночас в місті частково працюють сім дитячих садочків, які не мають укриттів, розповідає керівниця управління освіти Ганна Личко. Вихователі зустрічаються з дітьми старшого дошкільного віку двічі на тиждень по дві години. Таке навчання відбувається у присутності батьків. У випадку повітряної тривоги вони разом з дітьми залишають територію закладу і проходять у найближче укриття, каже Ганна Личко. Такий варіант навчання – спільний проєкт Міністерства освіти і науки та ЮНІСЕФ в межах ініціативи «Спільно до навчання».

«Проєкт отримує гарні відгуки від батьків вихованців та вихователів, саме тому ми плануємо долучити до нього ще чотири заклади», – додає вона.

Чи вистачить місць в дитсадках з укриттями на ту кількість дітей, яка наразі перебуває у Миколаєві – відповісти важко, каже Анатолій Петров.

«За нашою інформацією, від 45% до 50% дітей дошкільного віку немає у місті. Ті, що тут, мають ходити до дитсадків, адже батькам треба працювати», – розповідає заступник мера.

До повномасштабного вторгнення миколаївські дитсадки відвідували 14 тисяч 786 дітей, а облаштованих укриттів вистачить для розміщення лише 3300. Це всього 22% від довоєнної кількості дітей у закладах.

Після війни в Миколаєві будуватимуть нові дитсадки

Оскільки обовʼязковою умовою роботи дитсадків навіть у мирний час буде наявність бомбосховища, міська влада думає над будівництвом нових дошкільних закладів.

Один з них – дитячий садок в мікрорайоні «Північний», в якому планується розмістити 280 дітей. Ідея будівництва цього закладу виникла ще у 2013 році, однак відтоді усі виділені з бюджету Миколаєва на це кошти освоєні не були й роботи так і не розпочалися. Лише у серпні 2021-го у міській раді повідомили, що до 2024 року планують виконати 50% робіт з будівництва дитсадка, витративши протягом чотирьох років 53,3 мільйона гривень. Однак з початком великої війни ця ідея стала неактуальною й до її розгляду повернулися лише зараз. Тепер міська влада розглядає й інші джерела фінансування садка, каже заступник мера Анатолій Петров.

Проєкт будівництва дитячого садочка у мікрорайоні Північний

«Він буде у планах відновлення, за можливості залучимо донорські кошти», – зазначає він.

Водночас, каже керівниця міського управління освіти Ганна Личко, після завершення війни планується капітально відремонтувати дитячі садочки №60 (175 місць), № 75 (116 місць), № 94 (87 місць) та № 67 (210 місць), а дитсадок №15 (140 місць) у мікрорайоні «Промзона» вирішили включити до Програми відновлення Миколаєва.

Керівниця міського управління освіти Ганна Личко

Дитячі садки Миколаєва починають свою роботу досить пізно порівняно з деякими іншими українськими містами, де дошкільні навчальні заклади відкрилися ще у травні 2022 року. Проте така ситуація є доволі логічною, оскільки рішення про відкриття дитсадків ухвалюють з урахуванням особливостей регіонів та безпекової ситуації в них. Зараз Миколаїв почав жити спокійнішим життям, тож питання відкриття дитсадків знову стало актуальним.

Юлія Бойченко, «НикВести»