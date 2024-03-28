Земельна ділянка на Миколаївщині. фото з відкритих джерел

На Миколаївщині прокуратура звернулась до суду, аби повернути у власність держави землі лісового фонду вартістю 88 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що Держгеокадастр при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення незаконно включив до їх складу землі лісового фонду Снігурівського лісництва, які перебували в постійному користуванні ДП «Баштанське лісове господарство» («Ліси України»).

Площа земель державного лісового фонду, що увійшла до земельних ділянок становить 31,2 гектара.

В результаті землі лісового фонду, які перебували в постійному користуванні спеціалізованого держпідприємства, стали землями сільськогосподарського призначення.

Наразі судом відкрито провадження у справах, їх розгляд триває.

Нагадаємо, Господарський суд Миколаївської області скасував державну реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 1400 м2 і вартістю 2,6 мільйони гривень, розташованої поблизу міжміського автовокзалу.

Раніше управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради виграло всі суди щодо повернення зеленої зони біля центрального автовокзалу, де у березні 2021 року почалася забудова.

Представники «Алекти», які довгий час орендували земельну ділянку, пояснили, що планують будувати торгівельний центр. Однак у міськраді роботи визнали незаконними.