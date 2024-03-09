Біля Варварівського мосту у Миколаєві зіштовхнулися дві автівки — Volvo-740 та Mazda-6.

Аварія сталась сьогодні, 9 березня, близько 15:00 по вулиці Веселинівській, повідомили в поліції Миколаївської області.

ДТП біля Варварівського мосту, 9 березня, фото: поліція Миколаївської області ДТП біля Варварівського мосту, 9 березня, фото: поліція Миколаївської області

Внаслідок зіткнення 36-річну водія Mazdа із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

На відрізку автодороги, де сталася автопригода, виник затор, нині патрульні поліцейські регулюють рух автотранспорту.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські з’ясовують усі обставини й просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про автопригоду, звернутись за телефоном: 093-788-46-43 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, 6 березня на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» сталась аварія за участю вантажівки Renault Magnum з цистерною напівпричепом.