ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У середу, 6 березня о 15:50 на автодорозі Н-11 «Миколаїв-Дніпро» в межах Новобузької територіальної громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля Renault Magnum з цистерною напівпричепом.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинув водій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинув водій. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місце направлено відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини. При з’ясуванні обставин стало відомо, що водій транспортного засобу допустив з'їзд автомобіля в кювет із подальшим його перекиданням. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік 1975 року народження загинув.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого.

На місці працювали чотири співробітники ДСНС, залучався один спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль легкого типу.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.