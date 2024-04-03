На трасі під Миколаєвом перекинувся причіп фури / Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Миколаївські поліцейські попередили про ДТП, яка сталася у середу, 3 квітня, на одеській трасі. Через аварію рух на ділянці траси ускладнений.

Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївської області.

«На автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, в районі 71 кілометра (між селом Красне та поворотом на селище Рибаківка) сталося ДТП з вантажівкою з перекиданням причіпу та блокуванням однієї смуги руху. Рух на ділянці ускладнено, працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху», — зазначили у відомстві.

Патрульні закликали водіїв враховувати цю інформацію при плануванні поїздки, бути максимально обачними та обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінської та Малої Морської.