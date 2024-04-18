В ніч на 18 квітня, неподалік селища Зарічне на Рівненщині двоє українців напали на працівників прикордонної служби.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Коли прикордонний наряд під час виконання завдань рухався службовим автомобілем, інший транспортний засіб перегородив дорогу.

«Підійшовши до автомобіля, для з’ясування причин блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані. Вимогу надати для перевірки документи та провести огляд авто чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику. Він з травмами звернувся до медичного закладу», — сказано в повідомленні.

На місце події викликали співробітників поліції. Наразі обох правопорушників затримано, по відношенню до них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею .185-10 КУпАП. Також прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про кримінальні правопорушення за статтею 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та статтею 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України.

«Зауважимо, що будь-які насильницькі дії проти військовослужбовців є не припустимими, тим паче заподіяння шкоди життю і здоров’ю захисників під час виконання ними обов’язків військової служби та вчинення дій згідно з чинним законодавством України», — додали в прес-службі.

Нагадаємо як чоловік з ножем напав на працівників ТЦК у Києві.