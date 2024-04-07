У Києві в суботу, 6 квітня, чоловік з ножем напав на працівників Деснянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив Деснянський районний ТЦК та СП.

«Під час роботи мобільної групи з оповіщення по вулиці Шолом-Алейхема, 6 патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 року підійшов зі спини та наніс удар по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці викликали поліцію. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила речові докази.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, 30 березня в Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.