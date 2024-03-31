Військовий квиток. Фото с відкритих джерел.

В суботу, 30 березня, в Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.

Про це повідомляє пресслужба ТЦК, в якому працює чоловік.

Уточнюється, що група агресивних місцевих мешканок напала на військовослужбовців під час заходів оповіщення. В результаті нападу, жінки пошкодили службовий автомобіль. На місце події викликали представників поліції.

«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, як на Буковині затримали двох чоловіків, які з сокирами напали на працівників ТЦК.