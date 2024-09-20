У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали демонтувати зруйновані ракетним ударом частини пʼятиповерхового будинку на вулиці Погранична, 43 у Миколаєві.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Дві зруйновані секції будинку восени 2022 року постраждали внаслідок російської атаки. Експертиза показала, що відновити цю частину будівлі вже неможливо і влада погодила її демонтаж.

Мешканці тривалий час не погоджувалися на демонтаж і намагалися відтермінувати його. Однак згодом були змушені дати свою згоду, адже будинок міг отримати додаткові ушкодження через погодні умови.

— Всі, хто міг винести свої речі і мав можливість, це зробили. Одну квартиру звільняли за допомогою поліції, бо самої жінки тут немає і вона не хотіла взагалі йти на такий крок, — запевнила місцева жителька Тетяна.

На місці вже працює спеціальна техніка: екскаватор CASE з подовженою рукояткою для демонтажу та фронтальний навантажувач для вивезення будівельного сміття. Роботи виконують будівельники ПРООН, які почали зі зносу крайнього під'їзду. Демонтаж проводиться обережно, аби не пошкодити уцілілі частини будинку, де ще проживають люди.

— Ми працюємо згідно з планом. Єдина складність — недостатньо місця для розміщення всієї техніки одночасно. Однак ми не поспішаємо, адже потрібно зберегти фундамент, — прокоментував один із будівельників.

Самі жителі кажуть, що поступово звиклись з думкою, що на місці їх дому скоро нічого не залишиться. Однак сподіваються, що влада відновить будівлю у майбутньому.

— Коли будівельники заїхали, мене накрили емоції. Зараз трохи вже заспокоїлась. Я ж не людина-перекотиполе. Тут мій дім був, моє життя, моє коріння, — розповіла жителька дому.

Фоторепортаж

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівльники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті

Фото: Аліса Мелік-Адамян