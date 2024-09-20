У Миколаєві за ₴300 тис кладуть плитку навколо Тернівського кільця

Укладання тротуарної плитки на Тернівському кільці у Миколаєві, 19 вересня. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває заміна тротуару навколо Тернівського кільця — на роботи витратили 311 тисяч гривень.

Про це пишуть «МикВісті».

16 вересня комунальне підприємство «Миколаївські парки» уклало договір із підприємцем Сергієм Озейчуком на ремонт тротуару з використанням фігурної плитки. Роботи включають демонтаж старого покриття, встановлення нових бортових каменів та вивезення сміття.

За даними аналітичної системи Bi.ProZorro, за 2023-2024 рік ФОП Сергій Озейчук отримав від Адміністрації Центрального району підрядів на загальну суму 7,3 мільйона гривень. За цей час він виконав 15 договорів, зокрема це благоустрій майданчиків зі збору сміття, ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, прибирання, посипання доріг реагентами взимку, утримання прапорниць та флагштоків на об‘єктах адміністрації району.

Укладання тротуарної плитки на Тернівському кільці у Миколаєві, 19 вересня. Фото: «МикВісті»

Укладання тротуарної плитки на Тернівському кільці у Миколаєві, 19 вересня. Фото: «МикВісті»

Заступник директора КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий розповів, що роботи будуть виконуватись у два етапи: спочатку оновлять технічний тротуар, а згодом висадять кущі барбарису та тиси ягідної. Полив рослин здійснюватиметься згідно з графіком, раз на 7-10 днів, в залежності від погодних умов.

Як відомо, на початку березня 2024 року КП «Миколаївські парки» розпочало роботи з реставрації залізної стели «Миколаїв» на Терніському кільці. За словами Олександра Брижатого її планують відновити до кінця року. На ній буде новий напис «Миколаїв», який буде добре видно при в’їзді в місто.

— Ми вже проєктуємо озеленення з урахуванням нової стели, щоб усе виглядало гармонійно, — додав Брижатий.

Укладання тротуарної плитки на Тернівському кільці у Миколаєві, 19 вересня. Фото: «МикВісті»

Укладання тротуарної плитки на Тернівському кільці у Миколаєві, 19 вересня. Фото: «МикВісті»

Слід зазначити, що тротуар також буде замінено на Садовому кільці — на роботи витрать 155 тисяч гривень.