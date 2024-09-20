У Миколаєві за ₴300 тис кладуть плитку навколо Тернівського кільця
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- Аліна Квітко
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19:04, 20 вересня, 2024
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У Миколаєві триває заміна тротуару навколо Тернівського кільця — на роботи витратили 311 тисяч гривень.
Про це пишуть «МикВісті».
16 вересня комунальне підприємство «Миколаївські парки» уклало договір із підприємцем Сергієм Озейчуком на ремонт тротуару з використанням фігурної плитки. Роботи включають демонтаж старого покриття, встановлення нових бортових каменів та вивезення сміття.
За даними аналітичної системи Bi.ProZorro, за 2023-2024 рік ФОП Сергій Озейчук отримав від Адміністрації Центрального району підрядів на загальну суму 7,3 мільйона гривень. За цей час він виконав 15 договорів, зокрема це благоустрій майданчиків зі збору сміття, ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, прибирання, посипання доріг реагентами взимку, утримання прапорниць та флагштоків на об‘єктах адміністрації району.
Заступник директора КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий розповів, що роботи будуть виконуватись у два етапи: спочатку оновлять технічний тротуар, а згодом висадять кущі барбарису та тиси ягідної. Полив рослин здійснюватиметься згідно з графіком, раз на 7-10 днів, в залежності від погодних умов.
Як відомо, на початку березня 2024 року КП «Миколаївські парки» розпочало роботи з реставрації залізної стели «Миколаїв» на Терніському кільці. За словами Олександра Брижатого її планують відновити до кінця року. На ній буде новий напис «Миколаїв», який буде добре видно при в’їзді в місто.
— Ми вже проєктуємо озеленення з урахуванням нової стели, щоб усе виглядало гармонійно, — додав Брижатий.
Слід зазначити, що тротуар також буде замінено на Садовому кільці — на роботи витрать 155 тисяч гривень.
Нагадаємо, що весною 2024 року комунальники видалили на Тернівському та Садовому кільцях більше тисячі кущів самшиту, які були заражені вогнівкою. За словами директора КП «Миколаївські парки» висадка зелених насаджень замість планувалась у разі наявності фінансування.
У вересні комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на придбання 83 саджанців дерев та 15 280 кущів за 3,5 мільйона гривень. Рослини планують висадити по Центральному проспекту, у сквері Пам'яті жертв Голодомору, а також на Садовому та Тернівському кільцях.
Крім того, у вересні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосило тендер на покупку 511 саджанців дерев та 16 420 тисяч кущів за 7,7 мільйонів гривень. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень з запланованих на висадку дерев.
А у липні 2023 року КП «Миколаївські парки» планували витратити 2,5 мільйона гривень на піврічне утримання території, обрізку та посадку кущів на «Тернівському колі», проте торги було відмінено.