В центрі Одеси знесуть пам’ятник Пушкіну: вже підписано розпорядження

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі Одеси

В центрі Одеси знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв'ю «Міста сили».

На питання журналістки, чи планують зносити пам’ятник Олександру Пушкіну, він повідомив, що наразі вже підписано відповідне розпорядження.

— Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників, — повідомив Олег Кіпер, однак інших деталей він не розкрив.

Ще у серпні 2024 року мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам’ятник Пушкіну в місті не можна зносити, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО.

— Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, — вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина, — сказав мер.

Для демонтажу пам'ятника олександра Пушкіну на Думській площі міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО, повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, пише «Укрінформ».

Він пояснив, що той знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО, тому дії в цій зоні слід узгоджувати з ними.

— Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас, – сказав Іван Ліптуга.

Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Вiдомо, що спір навколо пам’ятників в Одесі виникає не вперше. Так на початку повномасштабного вторгнення у центрі уваги одеситів було питання демонтажу пам'ятника «Засновникам Одеси», частиною якого була статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Зокрема пам'ятник неодноразово обливали фарбою, переодягали в ката, біля нього проходили мирні акції з закликами демонтажу. Також у червні 2022 на сайті Офісу Президента створили відповідну петицію, за місяць вона набрала понад 26,5 тисячі голосів.

У вересні 2022 року Одеська міська рада не підтримала проект рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею памʼятника імператриці Катерині ІІ. При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Він наголосив, що після того, як місцева влада прийме відповідне рішення, то мінкульт обов’язково дасть свою згоду.

Пізніше скульптуру обернули в чорний поліетилен, огорожею пам'ятник обнесли на початку листопада. А вже в грудні пам'ятник демонтували.