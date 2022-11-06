Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Об этом пишет издание Думская, ссылаясь на мэрию Одессы.
— Высота забора вокруг памятника российской императрице уже достигла семи метров. Судя по всему, коммунальщики намерены полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДИН, — пишет издание.
Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II после онлайн-голосования одесситов.
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Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Об этом пишет издание Думская, ссылаясь на мэрию Одессы.
— Высота забора вокруг памятника российской императрице уже достигла семи метров. Судя по всему, коммунальщики намерены полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДИН, — пишет издание.
Как сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II после онлайн-голосования одесситов.