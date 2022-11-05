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Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
После получения результатов голосования он сам поддержал идею демонтажа памятника и выразил надежду, что к мнению граждан прислушиваются и депутаты.
— Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, принявшему участие в голосовании. Следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе Социально активный гражданин будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения, - написал он.
Геннадий Труханов добавил, что хочет создать в Одессе парк имперского и советского прошлого, куда и перенести памятник.
— Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка — в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства, — добавил мэр Одессы.
Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.
В сентябре 2022 года Одесский городской совет не поддержал проект решения о демонтаже и перемещении в областной историко-краеведческий музей памятника императрице Екатерине II.
При этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он подчеркнул, что после того, как местные власти примут соответствующее решение, минкульт обязательно даст свое согласие.
Недавно неизвестные надели на памятник Екатерине II красный колпак палача, а на руку повесили удавку. Ранее памятник неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами.
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Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
После получения результатов голосования он сам поддержал идею демонтажа памятника и выразил надежду, что к мнению граждан прислушиваются и депутаты.
— Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, принявшему участие в голосовании. Следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе Социально активный гражданин будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения, - написал он.
Геннадий Труханов добавил, что хочет создать в Одессе парк имперского и советского прошлого, куда и перенести памятник.
— Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка — в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства, — добавил мэр Одессы.
Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.
В сентябре 2022 года Одесский городской совет не поддержал проект решения о демонтаже и перемещении в областной историко-краеведческий музей памятника императрице Екатерине II.
При этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он подчеркнул, что после того, как местные власти примут соответствующее решение, минкульт обязательно даст свое согласие.
Недавно неизвестные надели на памятник Екатерине II красный колпак палача, а на руку повесили удавку. Ранее памятник неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами.