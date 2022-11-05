Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

После получения результатов голосования он сам поддержал идею демонтажа памятника и выразил надежду, что к мнению граждан прислушиваются и депутаты.

— Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, принявшему участие в голосовании. Следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе Социально активный гражданин будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения, - написал он.

Геннадий Труханов добавил, что хочет создать в Одессе парк имперского и советского прошлого, куда и перенести памятник.

— Лично я буду голосовать «За» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка — в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства, — добавил мэр Одессы.

Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.