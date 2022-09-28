Одесский городской совет не поддержал проект решения о демонтаже и перемещении в областной историко-краеведческий музей памятника императрице Екатерине II.

Решение поддержали всего 17 членов городского совета, сообщает местный депутат от «Европейской солидарности» Петр Обухов.

Для принятия решения необходимо было 33 голоса, но набралось только 17. Остальные воздержались, в том числе и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.

Группа инициаторов решения отметили в пояснительной записке, что «увековечение российских, имперских, коммунистических и антиукраинских деятелей, событий и символов [...] в виде памятников в городе Одесса является недопустимым в условиях войны, развязанной государством-агрессором русским федерацией против Украины».

Напомним, у России нет никаких шансов захватить Одессу «ни морем, ни сушей», заявил спикер председателя ОВА Сергей Братчук.