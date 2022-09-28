У России нет никаких шансов захватить Одессу, заявил спикер председателя ОВА Сергей Братчук.

Так он на брифинге прокомментировал материал агентства Bloomberg, в котором говорилось, что после мобилизации кремлевский диктатор Владимир Путин хочет бросить свою армию на захват Одессы и Харькова.

Сергей Братчук отметил, что Одесса является стратегически важным городом — по сути, «морскими воротами государства».

Он подчеркнул, что система обороны Одессы усовершенствуется с каждым днем.

— Она выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот РФ. Но пока нет приготовлений к этой ценной операции. Кроме того, она должна быть обеспечена из суши или из воздуха. На суше продвижения врага нет, напротив, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ, - отметил Сергей Братчук.

Напомним, российский президент Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину , несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.