Российский президент Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кремль надеется вернуть инициативу и продвинуться дальше в Украину, возможно захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу, которые ей не удалось захватить до сих пор.

Источники говорят, что в результате от Украины останется лишь обломок ее довоенного положения. Хотя это кажется неправдоподобным, учитывая недавние успехи Киева на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-нибудь урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений.

Маловероятно, что 300 тысяч мобилизованных, плохо обученных и мотивированных солдат смогут переломить ситуацию на поле боя. Военные аналитики говорят, что их, скорее всего, хватит только на то, чтобы еще больше замедлить продвижение Украины.

Киев потребовал от своих союзников больше оружия, включая танки, ракеты большей дальности и боевые самолеты, но США и Европа до сих пор проявляли осторожность в расширении спектра поставляемых вооружений.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в турецком парламенте во вторник заявил, что дорога к миру между Украиной и Россией «не может быть открыта из-за геополитических расчетов».