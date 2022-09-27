Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в турецком парламенте во вторник заявил, что дорога к миру между Украиной и Россией «не может быть открыта из-за геополитических расчетов».

Как пишет агентство Anadolu, говоря об экономических трудностях, которые после пандемии усугубило российское вторжение в Украину, Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган отметил, что Турция прилагает усилия для прекращения войны.

— Наш дипломатический успех в возведении воюющих стран за столом переговоров, открытии зернового коридора и обмене пленными – самый яркий пример. Те, кто обвинял нас в ошибках из-за этой политики в первые дни войны теперь подтверждают нашу правоту. Те, кто критикует наше уравновешенное отношение с указаниями извне, теперь должны ценить и хвалить нас, – заявил Реджеп- Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что многим странам от Америки в Европу сейчас приходится бороться с самыми высокими темпами инфляции за последние 40-50 лет, которые осложнились в результате «российско-украинского кризиса».

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Эрдоган продолжит контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным для организации их переговоров по достижению мира.