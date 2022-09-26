Турецкий президент Реджеп Эрдоган продолжит контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным для организации их переговоров по достижению мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.

— Лидеров, желающих продолжения войны, тоже необходимо убедить. Турция не теряет надежды и продолжит усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским. Наша цель – свести вместе двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров. Весь мир платит цену войны, – сказал Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио.

Министр подчеркнул, что оккупированные территории - это территория Украины, и война должна закончиться справедливо для украинцев.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремится закончить войну как можно скорее.