Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремится закончить войну как можно скорее.

Об этом Реджеп Эрдоган сказал в интервью американскому телеканалу PBS, пишет «Украинская правда».

— В Узбекистане я встретился с президентом Путиным и мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня создалось впечатление, потому что ситуация развивается достаточно проблематично; 200 заложников будут обменены по соглашению между сторонами, — отметил он.

Реджеп Эрдоган заявил, что оккупированные россиянами земли должны быть возвращены Украине.

При этом он считает, что в диалоге между президентами Украины и РФ должны учитываться интересы каждой из сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по поводу экспорта украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.