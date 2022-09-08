Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с претензиями главы Кремля Владимира Путина по поводу экспорта украинского зерна. Также он предложил возобновить поставки зерна из России.

Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел личную встречу с лидером Хорватии Зораном Милановичем. На совместной пресс-конференции турецкий президент публично поддержал зерновой шантаж Владимира Путина. Он заявил, что украинское зерно якобы уходит в богатые страны, а не в бедные регионы.

— К сожалению, зерно, поступающее в состав зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, которые вводят эти санкции, беспокоит Путина, - заявил РеджепТаип Эрдоган.

Более того, лидер Турции захотел возобновить поставки российского зерна.

– Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого, – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины. Этот вопрос он планировал обсудить с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.