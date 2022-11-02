Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.

В сентябре 2022 года Одесский городской совет не поддержал проект решения о демонтаже и перемещении в областной историко-краеведческий музей памятника императрице Екатерине II.

При этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он подчеркнул, что после того, как местные власти примут соответствующее решение, минкульт обязательно даст свое согласие.