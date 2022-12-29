В Одессе завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

— Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник русской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине, - написал он в Telegram.

Демонтаж начался в среду, 28 декабря. В городском совете Одессы сообщили, что монумент будет передан в художественный музей.

Ранее на памятник Екатерине II в центре Одессы надели красный колпак палача , а на руку повесили удавку.