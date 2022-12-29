В Одессе завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
— Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник русской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине, - написал он в Telegram.
Демонтаж начался в среду, 28 декабря. В городском совете Одессы сообщили, что монумент будет передан в художественный музей.
Ранее на памятник Екатерине II в центре Одессы надели красный колпак палача , а на руку повесили удавку.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Одессе завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
— Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник русской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине, - написал он в Telegram.
Демонтаж начался в среду, 28 декабря. В городском совете Одессы сообщили, что монумент будет передан в художественный музей.
Ранее на памятник Екатерине II в центре Одессы надели красный колпак палача , а на руку повесили удавку.