Миколаївська компанія будуватиме електромережу для модульного містечка на Херсонщині: це коштуватиме майже ₴1 млн

Мережа електропостачання у Миколаєві, фото «МикВісті»

Для модульного містечка в селі Киселівка на Херсонщині планують побудувати мережу електропостачання. Це коштуватиме місцевому бюджету 999,6 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Чорнобаївська сільська рада, яка уклала відповідний договір з компанією «Миколаїв Телекомбуд». Підрядник має побудувати мережу електропостачання для модульного містечка до 31 грудня 2024 року.

Власник «Миколаїв Телекомбуд» — Валерій Аністратенко, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Компанія працює з 2012 року і займається електромонтажними роботами. «Миколаїв Телекомбуд» регулярно бере участь у закупівлях, які проводяться на території Миколаївської та Херсонської областей. А впродовж 2024 року отримала підрядів на 7,9 мільйона гривень.

Нагадаємо, що тимчасове модульне містечко для переселенців у селі Киселівка Херсонської області будують за 12,7 мільйонів гривень. В Херсонській ОВА зазначили, що у селі через російські обстріли пошкоджено 294 житлових будинки та 5 зруйновано повністю.

У квітні 2023 року повідомлялося, перші такі модульні будинки збирали на Миколаївщині, куди прибули вантажі з необхідними складниками. Зокрема, у Чорноморській сільській громаді планують створити ціле модульне містечко.

Також читайте матеріал «МикВісті» про те, як на Миколаївщині використовують модульні будинки від ЄС.

Також повідомлялося, що росіяни в ніч проти 5 січня 2024 року ударили «Шахедами» по селу Високому Херсонської області. Удари прийшлися по модульному містечку та адміністративній будівлі.