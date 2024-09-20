ПРООН до кінця року демонтує ще один зруйнований будинок у Миколаєві

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Програма розвитку ООН в Україні демонтує зруйнований під час ракетного обстрілу будинок за адресою 1 Слобідська, 119 у Миколаєві.

Ці роботи планують зробити до кінця 2024 року, повідомили «МикВісті» в Миколаївській обласній військовий адміністрації.

Там пояснили, що проєкти відбирали безпосередньо представники ПРООН. А витрати на демонтаж будинку сплачуватимуть коштом Програми розвитку.

До цього «МикВісті» писали, що Програма розвитку ООН демонтує також зруйнований будинок на Пограничній, 43. Станом на 20 вересня будівельники вже почали роботи.

Ракета влучила у п’ятиповерховий будинок у жовтні 2022 року. Тоді загинули 7 людей, серед них був 11-річний хлопчик. Удар повністю зруйнував два під'їзди — №3 та №4. У квітні 2024 року було ухвалено рішення про їхній демонтаж.

Власники квартир на Пограничній, 43 відмовлялись демонтувати зруйновані оселі. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що не знають, як вирішувати проблему з відмовою жителів. А мер Олександр Сєнкевич пояснив, що страх місцевих зумовлений переживаннями, що земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків.

До цього в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва казали, що жителі напівзруйнованих будинків по Крилова, 54, та Пограничній, 43, в разі небажання давати згоду на демонтаж, можуть втратити будь-який шанс на подальше відновлення. А згодом сказали, що вони все ж зможуть отримати житлові сертифікати.

У листопаді 2023 року У департаменті ЖКГ розповіли, що зруйновану багатоповерхівку на Пограничній, 43 можуть відновити, однак напевно це буде відомо після демонтажних робіт та додаткового обстеження фундаменту будівлі.

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