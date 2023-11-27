У Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли, що зруйновану багатоповерхівку на Пограничній 43 можуть відновити, однак напевно це буде відомо після демонтажних робіт та додаткового обстеження фундаменту будівлі.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Проблема відновлення: як живуть миколаївці, домівки яких зруйнувала Росія».

Як відомо, за висновком технічного звіту, який був замовлений Департаментом ЖКГ, будинок підлягає знесенню. Проте жителі відмовились надавати свою згоду на демонтаж.

Без згоди мешканців демонтувати під'їзди неможливо, каже заступник директора Ігор Набатов: «Якщо у нас є хоча б одна відмова, то ми не маємо права чіпати будинок. Наприклад, верхній поверх — відмова. Квартира ж не буде висіти у повітрі».

Саме через це ситуацію також збираються вирішити шляхом видачі миколаївцям житлових сертифікатів. Відповідне рішення прийматиме комісія міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за зруйноване майно, каже він.

— Процедура така: спочатку подали заяву, її задовольнили, отримали житловий сертифікат, після цього анулювали право власності на попередній об'єкт нерухомості і реалізували своє право на отримання об'єкта нерухомості у рамках житлового сертифікату. Відтак кількість власників (квартир у зруйнованих будинках, — прим.) поступово зменшується. Відповідно ми повинні отримати згоду (на демонтаж, — прим.) власників, а якщо їх у якийсь момент стало нуль, то тоді й власників як таких немає і ми спокійно реалізуємо свої повноваження, — повідомив Ігор Набатов.

Перепон для отримання житлового сертифікату мешканцями зруйнованих квартир будинку на Пограничній немає, запевняє директор Департамента ЖКГ Дмитро Бездольний: «Вже є техзвіт, який говорить, що він непридатний для проживання і підлягає демонтажу. Цього достатньо».

Він також додав, що відновити будинок можливо, адже «тут є варіації, тому що він цегляний». Однак напевно це стане зрозумілим після того, як зруйновані частини демонтують, а після виконають додаткове обстеження фундаменту будівлі. Це допоможе зрозуміти, чи дозволяє стан фундаменту зводити на його основі нові квартири, пояснив Дмитро Бездольний.

— Кінцева крапка буде поставлена після демонтажу. На даний час гарантувати відновлення ми не можемо, — уточнив він і додав, що у разі позитивної відповіді — надалі вже можна говорити про розробку проєкту з відновлення будинку та виконання відповідних робіт.

Нагадаємо, власники квартир у миколаївських будинках за адресою Крилова, 54 та Погранична, 43, що відмовляються від демонтажу зруйнованих під’їздів, зможуть отримати житлові сертифікати.

Про відмову власників квартир щодо демонтажу повідомлялось ще в середині жовтня. Мер Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків.

Раніше в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва також заявили, що жителі напівзруйнованих будинків по Крилова, 54, та Пограничної, 43, в разі небажання давати згоду на демонтаж, можуть втратити будь-який шанс на подальше відновлення.