Будівельні роботи на території будинку по вулиці Пограчина, 43, фото: «МикВісті»

Програма розвитку ООН в Україні демонтує зруйнований під час ракетного обстрілу будинок на Пограничній, 43, в Миколаєві.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів інженерний аналітик ПРООН Олексій Печений.

Ракета влучила у п’ятиповерховий будинок у жовтні 2022 року. Тоді загинули 7 людей, серед них був 11-річний хлопчик. Удар повністю зруйнував два під'їзди — №3 та №4. У квітні 2024 року було ухвалено рішення про їхній демонтаж.

До початку робіт будівельники провели перенесення газопостачання, що було необхідно для безпечного початку демонтажу. За словами спеціаліста ПРООН, роботи можуть тривати від двох тижнів до місяця.

— Попередньо тут були проведені роботи з перекладки газопостачання, бо це не дозволяло нам почати демонтажні роботи. В цілому ми демонтуємо секції 3-го та 4-го підʼїздів. Надалі вже місцева влада буде робити обстеження по тим секціям, що вцілілі. Сміття будівельне будемо перевозити на майданчик з переробки відходів, — розповів Олексій Печений.

Для демонтажу використовується спеціальна техніка — руйнувач на базі екскаватора з вильотом стріли близько 28 метрів, що дозволяє працювати без участі людини на небезпечних ділянках.

— Це найбільш безпечна техніка для роботи саме для таких випадків, коли важко та небезпечно працювати з обʼєктом. Техніка сама розбирає і дає можливість зробити це швидко. Але ще залежить від того, як швидко мешканці вивезуть свої речі, — розповідають будівельники.

Будівельні роботи на території будинку по вулиці Пограчина, 43, фото: «МикВісті» Будівельні роботи на території будинку по вулиці Пограчина, 43, фото: «МикВісті»

Як зазначила мешканка будинку Тетяна Гончарова, до початку робіт залишилося кілька днів. Однак затримка пов'язана з однією з мешканок, яка не дає дозволу на початок робіт, доки не забере свої речі самостійно.

— Я одна з тих, хто спочатку підтримував відновлення будинку, але погодилася на демонтаж через подальше руйнування будівлі під впливом води та погодних умов. Я пішла на зустріч департаменту, який запевнив, що у майбутньому дім можна буде відбудувати. Наразі демонтаж частково розпочато. Затримка сталась через жительку однієї з квартир, яка не виходить на контакт. Разом з поліцією та місцевою владою це питання буде вирішене. Люди минулого тижня винесли свої речі з уцілілих квартир, це їх майно, вони мають на це право, — розповіла Тетяна Гончарова.

Раніше про відмову власників квартир на Пограничній, 43, демонтувати зруйновані оселі повідомлялось ще в середині жовтня 2023 року. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що не знають, як вирішувати проблему з відмовою жителів. А мер Олександр Сєнкевич пояснив, що страх місцевих зумовлений переживаннями, що земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків.

До цього в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва казали, що жителі напівзруйнованих будинків по Крилова, 54, та Пограничній, 43, в разі небажання давати згоду на демонтаж, можуть втратити будь-який шанс на подальше відновлення. А згодом сказали, що мешканці цих будинків, що відмовляються від демонтажу зруйнованих під’їздів, все ж зможуть отримати житлові сертифікати.

У листопаді 2023 року У департаменті ЖКГ розповіли, що зруйновану багатоповерхівку на Пограничній, 43 можуть відновити, однак напевно це буде відомо після демонтажних робіт та додаткового обстеження фундаменту будівлі.

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