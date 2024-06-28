Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку, архівне фото «НикВести»

Протягом 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС України у Миколаївській області.

Спочатку на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив пішов купатись та зник 11-річний хлопець. Його тіло дістали з води очевидці, які намагались «відкачати» хлопця. По прибуттю швидкої, медики продовжили проводити реанімаційні заходи, але їм не вдалось врятувати підлітка.

Потім рятувальникам довелось шукати зниклого на воді 74-річного чоловіка. Його тіло згодом знайшли на відстані 6 метрів від берега.

«Шановні громадяни. Ми розуміємо, що спекотно та дуже кортить піти до водойми за жаданою прохолодою. Але не слід забувати про правила поведінки, адже, як самі бачите, вода – нещадна та вмить може забрати життя! Бережіть себе та своїх близьких!», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, вечері 4 червня у ставку в селі Романова Балка, що на Миколаївщині, потонув чоловік.