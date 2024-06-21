Олег Калнаус, архівне фото «НикВести»

В Херсонській області судитимуть посадовця, який під час окупації очолив галузь ветеринарної медицини.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Мова йде про колишнього начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Олега Калнауса.

За даними слідства, у квітні 2023 року він погодився на співпрацю із російською армією та обійняв посаду так званого «в.о. начальника управління ветеринарії Херсонської області».

На цій посаді чоловік здійснював загальне керівництво незаконним органом, підбирав та призначав співробітників. Інтегрував у роботу російські інформаційні системи, брав на баланс обладнання, привезене окупантами. Також вносив у протокол ветеринарні препарати, що використовують в Росії.

До повномасштабного вторгнення обвинувачений тривалий час працював та очолював Держпродспоживслужбу у Миколаївській області, зазначають в прокуратурі.

Нагадаємо, у 2016 році стало відомо, що у Миколаївській області близько 3 років діяло організоване злочинне угруповання, яке займалося переміщенням сільгосппродукції через митний кордон країни. Правоохоронці виявили, що до угрупування був причетний тодішній керівник Дерпродспоживслужби Олег Калнаус.

Також до ОЗГ були причетні начальник управління ветеринарної медицини у Новоодеському районі Олександр Страдомський, начальник Новоодеської районної лікарні ветеринарної медицини Борисенко та інші чиновники ветеринарної сфери.

Нагадаємо, що тоді ж в Новій Одесі було зафіксовано спалах африканської чуми свиней, яку намагались приховати чиновники.

Коли до заявниці приїхали чиновники Новоодеської РДА та Держпродспоживслужби у Новоодеському районі, вони запропонували заплатити їй 20 тисяч гривень, а натомість отримали 11 хворих свиней та розписку на ім'я начальника райпродспоживслужби Олександра Страдомського про те, що заявник більше не має жодних претензій.

Пізніше виконуючий обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь заявив, що інформація про обшуки у Олега Калнауса в рамках розслідування ОЗГ, яка переміщала сільгосппродукцію через митний кордон країни, зроблена для дискредитації спеціаліста і заради боротьби за посаду головного ветеринара області.