Чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото: Слово і Діло

У Дніпропетровській області 18 травня чоловік із ножем напав та поранив військовослужбовця територіального центру комплектування.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«У місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням холодної зброї (ножа) на сержанта Збройних сил України. У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП дістав ножове поранення руки», — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що потерпілому надано медичну допомогу.

Про інцидент поінформували правоохоронців. Співробітники поліції затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану», — наголосили у Сухопутних військах ЗСУ.

Там також нагадали, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Раніше в Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.