Пожежа у Кульбакіно, фото: НикВести

У мікрорайоні Миколаєва Кульбакіно увечері 23 липня сталась масштабна пожежа сухої трави на відкритій території.

Про це «НикВести» розповів пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін.

Він повідомив, що причина виникнення пожежі ще не відома.

«Причину ми дамо тільки тоді, коли буде ліквідація. Це буде відомо. Скоріше за все підпал або необережне поводження з вогнем, оскільки це відкрита територія, площа уточнюється», — сказав він.

Пожежа у Кульбакіно, фото редакції «НикВести» надали мешканці мікрорайону

Також він додав, що пожежа виникла близько 18:00.

«Нашими підрозділами вживаються заходи щодо гасіння, локалізації, ліквідації. Велика території, суха трава, чагарники, сміття. Ну і додаткові вже потім подробиці після ліквідації», — додав він.

ОНОВЛЕНО о 22:07

У пресслужбі головного управління ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що орієнтовна площа пожежі становить 30 га.

«Процес гасіння дуже ускладнений через відсутність під'їзду техніки до осередків горіння, високу рослинність, а також через те, що територія є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами і є загроза детонації ВНП», — додали у ДСНС.

Пожежа у Кульбакіно, фото: ДСНС

Пожежа у Кульбакіно, фото: ДСНС

Пожежа у Кульбакіно, фото: ДСНС

Пожежа у Кульбакіно, фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 20 липня у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.

Зазначається, що 20 липня, через падіння уламків збитого ворожого БпЛА у Широківській громаді Баштанського району відбулося займання сільськогосподарської техніки в складському приміщені та сухої трави, чагарників на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метри та 5 гектарів.

Протягом дня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння загорань на відкритих територіях. У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у самому Миколаєві, вогонь знищив суху траву, чагарники, сміття, очерет та пожнивні залишки на загальній площі понад 28 гектарів. В одному з випадків постраждала 69-річна жінка, яка намагалась самотужки загасити пожежу, отримала опіки ніг І-ІІІ ступеню.