Підтримувані Іраном бойовики-хусити 18 травня влучили ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Близько першої ночі хусити атакували протикорабельною ракетою грецький танкер M/T Wind, який ішов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Удар спричинив затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок. Корабель морської коаліції відреагував на сигнал лиха, надісланий судном, але допомога не знадобилася. Екіпаж M/T Wind зміг сам відновити управління кораблем і продовжити рух.

У CENTCOM наголошують, що M/T Wind останнім часом причалював до росії та прямував до Китаю.

Британський морський страхувальник Ambrey повідомив, що напад стався приблизно за 18 км на південний захід від єменського портового міста Моха на Червоному морі, і що ракета спричинила пожежу у відсіку кермового механізму, пише Reuters.

Судно завантажили нафтою в російському чорноморському порту Новоросійськ, після чого воно прямувало до Китаю, йдеться в заяві Ambrey.

Нагадаємо, раніше США завдали удару у відповідь по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.