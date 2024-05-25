Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім привітали особовий склад підрозділів морської піхоти з професійним святом.

Про це повідомляють пресслужба Миколаївської ОВА, а також ВМС ЗСУ.

«Ми пишаємося тим, що морські піхотинці обороняють наш південний регіон. Ви – запорука спокійного сну українців. Хочу побажати вам і вашим родинам міцного здоровʼя, добробуту та мирного неба над головою. Нехай кулі вас оминають, а поруч завжди буде надійне плече бойового побратима», – зазначив Віталій Кім.

У рамках заходу військовослужбовцям було вручено нагрудні знаки «За зміцнення бойової готовності ВМС ЗС України», ордени Богдана Хмельницького III ступеня, ордени «За мужність» III ступеня, почесні нагрудні знаки «Хрест Військова честь», почесні відзнаки «За оборону Миколаєва» I ступеня, сертифікати на придбання житла, а також цінні подарунки.

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

«Війна триває, і я вірю, що ви гідно справитеся зі всіма викликами життя. Від матроса і до генерала – кожен вартий найкращих нагород та пошани. Бажаю, щоб вас дочекалися вдома живими та неушкодженими. Бережіть себе!» – сказав командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Крім того, морських піхотинців привітали командувач оперативного угруповання «Таврія» бригадний генерал Геннадій Шаповалов, командир Корпусу морської піхоти ВМС ЗС України генерал-майор Дмитро Делятицький, представник командування об’єднаних сил Збройних Сил України полковник Валерій Даценко, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, перший заступник начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Павло Конопко.

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Морських піхотинців привітали з професійним святом, фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.