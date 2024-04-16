У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У столиці Швеції Стокгольмі відбулася акція на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти і прикомандированих до них підрозділів, які потрапили в полон при обороні Маріуполя.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

До акції долучилися місцеві громадські активісти, представники української громади, волонтери та небайдужі громадяни Швеції. Вони тримали в руках плакати з інформацією про Захисників Маріуполя, які вже 2 роки перебувають в російському полоні. Учасники акції закликали пам’ятати про героїзм Оборонців Маріуполя.

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

За словами представників спільноти Nordic Ukraine, що об’єднує українців у Швеції, вони щотижня у Стокгольмі проводять акції на підтримку полонених та цивільних бранців кремля. До заходів долучають шведських політиків та урядовців, журналістів та діячів культури, волонтерів та громадських активістів.

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

У Стокгольмі пройшла акція на підтримку українських військовополонених

Нагадаємо, що 3 січня відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.

24 січня у межах обмінів між Україною та Росією додому повернули 2681 українського воїна і 147 цивільних осіб.

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Крім того, 7 березня у Миколаєві відбувся автопробіг та акція-нагадування про військовополонених ЗСУ.